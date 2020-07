Sbarchi Lampedusa, fermati 9 trafficanti

(Fotogramma)

La Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, ha sottoposto a fermo nove presunti trafficanti di esseri umani. Sono finiti in manette in due distinte operazioni di contrasto alla immigrazione clandestina. Nella prima delle due operazioni condotta dalla Squadra mobile di Agrigento sono stati fermati due tunisini "responsabili dell’ingresso in Italia di 43 immigrati".

Nella seconda operazione condotta dalla Gdf sono stati sottoposti a fermo sette sedicenti libici ed egiziani che con un peschereccio hanno rimorchiato al limite delle acque territoriali italiane un barchino con 81 migranti, "abbandonandoli - dice Patronaggio -in precarie condizioni di sicurezza e fuggendo verso la Libia". Intercettata la nave 'madre' mentre cercava di fuggire verso la Libia. Le operazioni sono state cordonate dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dalla pm Cecilia Baravelli. In queste ore vengono identificati e interrogati i migranti.

Intanto rimane ancora bloccata a 15 miglia nautiche da Lampedusa, la nave Sea Watch 3, dell’ong tedesca Sea Watch, in attesa da ormai nove giorni dell’autorizzazione per sbarcare in Italia 43 richiedenti asilo.