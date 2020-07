14enne rimandato si lancia dal quarto piano, è in fin di vita

(Foto Fotogramma)

"La vicenda del 14enne che è in fin di vita a Napoli dopo un tentativo di suicidio per essere stato rimandato a scuola mi colpisce e mi addolora profondamente. Sono vicino alla sua famiglia e spero che possa presto tornare ai suoi affetti. Come ripeto spesso, il voto non definisce il valore di una persona, ma serve a misurare un compito o un'interrogazione. Ricordiamolo sempre ai nostri ragazzi". Lo sottolinea su Facebook il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti commentando la vicenda del 14enne che a Napoli si è lanciato nel vuoto dal quarto piano di un edificio dopo essere stato rimandato in tre materie.