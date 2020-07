Lasciata dal compagno 81enne, gli estorce soldi

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Finita per volere del compagno la relazione sentimentale, ha iniziato a minacciarlo per estorcergli soldi. Vittima e aguzzino di quanto accaduto a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, sono un 81enne e una 63enne di Grottaminarda, in provincia di Avellino, arrestata in flagranza di reato per estorsione dai carabinieri nella tarda serata di ieri. Lasciata dal pensionato, infatti, la donna aveva iniziato a minacciarlo di conseguenze tragich,e determinando in lui uno stato di prostrazione e di ansia tali da convincere l'uomo a soccombere alle pressanti richieste di denaro. I militari hanno sorpreso i due, durante lo scambio di mille euro, arrestando la donna per estorsione.