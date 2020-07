Aidaa contro chi d'estate tiene i cani in balcone

"In Italia abbiamo 700.000 cani che vivono in maniera quasi perenne sui balconi, spesso stretti, lasciati sotto al sole anche a 40 gradi e senza alcun riparo se non a volte i tendoni che anziché produrre ombra aumentano notevolmente la calura percepita". E' l'allarme che lancia l'Aidaa, associazione italiana difesa animali e ambiente, ricordando che "lo scorso anno sono stati 1.200 i cani morti per il caldo".

L'Aidaa, attraverso il suo presidente Lorenzo Croce, rinnova "un pressante e urgente invito ai sindaci, affinché emettano in questi giorni le ordinanze che vietino la detenzione dei cani sui balconi o comunque in recinti posti sotto il sole almeno nelle ore di maggior caldo durante la giornata e che questo divieto sia sanzionato con multe salate".