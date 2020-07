"L'avete sentita?", la scossa sui social

(Foto Ingv)

di Federica Mochi

"Terremoto bello forte a Roma adesso o sono impazzito?". Scossa di magnitudo 3.6 a Colonna, vicino Roma e sui social scatta il tam tam. In molti si affidano a Twitter e Facebook per sfogarsi dopo gli attimi di angoscia provata in seguito al sisma. "Per fortuna che c'è Twitter a dare conferme. Il terremoto non era solo un giramento di testa" scrive Matteo. Tira un sospiro di sollievo, invece, Serena: "Quanti di voi in 5 secondi hanno mollato Instagram e Fb e sono andati su Twitter?". "Ragazzi a me la scossa è sembrata bella forte" cinguettano in molti. Qualcuno posta la foto di crepe sui muri: "Ecco casa di un mio amico dopo la scossa".

Mentre molti, moltissimi, usano i social per chiedere ad amici e parenti se stanno bene. Come Chlorine: "Per chi è di Roma e dintorni, l'avete sentita? State bene? - chiede la ragazza -. Io sono al terzo piano e mi sono cadute delle cose dagli scaffali". Parecchi raccontano di aver sentito distintamente la scossa, soprattutto nella capitale: "Mamma mia che scossa" dice Luca. E ancora: "Io stasera non dormo - scrive Sara - mai avuta così tanta paura". C'è poi chi non manca di riderci su: "Da apericena a epicentro è n'attimo".