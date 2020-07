Lotti: "Mai messo bocca su nomine Procure"

(AdnKronos)

"Non mettevo bocca sulle nomine nelle Procure. Ho letto sui giornali che c’erano relazioni con la Procura di Roma ma queste non ci sono mai state, tanto è vero che la richiesta di rinvio a giudizio nei miei confronti è stata fatta e abbiamo iniziato l’udienza preliminare". Così l’ex ministro dello Sport Luca Lotti al termine dell’udienza preliminare sul caso Consip, in cui è accusato di favoreggiamento, commenta lo scandalo sulle nomine alle Procure che ha investito anche il Csm. "Ho già smentito nei giorni scorsi le ricostruzioni lette su questa vicenda: l’ho già detto e scritto in maniera chiara" ha aggiunto Lotti che proprio per questa vicenda si è autosospeso dal Pd.