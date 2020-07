Pavia, trovato cadavere sulle sponde di un torrente

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato sulle sponde del torrente Terdoppio ad Alagna Lomellina, in provincia di Pavia. Il corpo è stato notato e segnalato da tre agricoltori, che stavano facendo una passeggiata con il loro cane alla ricerca di un posto dove fare un bagno. I carabinieri della stazione di Garlasco sono intervenuti sul posto e hanno recuperato il cadavere, di cui è stata trovata solo la parte superiore. La salma, dopo i rilievi sul posto, è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Pavia per essere sottoposto all'autopsia.