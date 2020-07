Scontro tra scooter e suv su via Nettunense: morto il motociclista

Incidente mortale la notte scorsa a Santa Maria delle Mole, in provincia di Roma. Un 53enne di Albano Laziale, che a bordo del Tmax 500 del figlio percorreva via Nettunense in direzione Pavona, si è scontrato frontalmente con un suv, che procedeva in senso contrario. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 1. Il 53enne è morto sul colpo mentre è rimasto illeso il conducente del suv, un uomo di 47 anni.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione Santa Maria delle Mole, sembra che il suv abbia tagliato la carreggiata per entrare nell'area di servizio che si trovava sull'altro lato della strada rispetto alla sua corsia di marcia, impattando contro la moto. Il 53enne guidava senza la patente, che gli era stata ritirata dalla prefettura nel 2015.