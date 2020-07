Sgominato clan emergente nel leccese, 30 arresti per mafia

FOTOGRAMMA

I carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno eseguito 30 ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip presso il tribunale di Lecce su richiesta della Dda, di cui 19 in carcere e 11 arresti domiciliari, per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, danneggiamento seguito da incendio, detenzione abusiva di armi e di materie esplodenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, minaccia aggravata, porto abusivo di armi e sequestro di persona e violenza privata.

L’indagine è stata condotta dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Maglie dal settembre 2017, consentendo di individuare un gruppo criminale “emergente” di tipo mafioso egemone in numerosi comuni dell’area magliese, con connessioni e ramificazioni estese anche ad altri influenti sodalizi mafiosi della “Sacra Corona Unita” dell’area salentina. Tra i catturati c'è anche un pregiudicato elemento di spicco della Sacra Corona Unita. Nell'ambito dell'inchiesta della procura di Lecce il sindaco di Scorrano Guido Nicola Stefanelli è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa.

“Trenta arresti per mafia in provincia di Lecce: i Carabinieri hanno stroncato un gruppo criminale emergente. Grazie a forze dell’ordine e inquirenti! La pulizia non si ferma: avanti tutta!”, ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Salvini.