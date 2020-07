Terremoto, le crepe nella casa più colpita

di Silvia Mancinelli

C'è un appartamento, a Colonna, che più di tutti sembra aver pagato cara la forza e la durata del terremoto di ieri sera. E' quello al secondo piano di via della Libertà 23 dove vive una famiglia romena da 9 anni nel paesino in provincia di Roma. Le lesioni sui muri qui hanno decretato l'inagibilità senza riserve e per Marius, sua madre Haizencop e l'intera famiglia non è rimasto altro che infilare nelle buste e nelle borse quante più cose possibili. "Ero al telefono con la mia fidanzata quando il letto ha iniziato a muoversi - racconta Marius - avevo già sentito scosse in passato, ma questa è durata così tanto (ASCOLTA L'AUDIO ADNKRONOS) che mi sono spaventato, urlavo a mia madre di ripararsi sotto alle porte e intanto le crepe profonde si aprivano lungo tutte le pareti, in parte fin quasi a farle gonfiare. Non sono credente, ma il muro della camera interamente segnato dalle lesioni è rimasto integro solo nel punto in cui è appeso un quadro con l'immagine della Madonna". "Mio padre in questi giorni è in ospedale - continua Marius - e abbiamo parlato coi medici perché ce lo lascino il più possibile. Noi, con nonna che ha costante bisogno di assistenza, non sappiamo nemmeno dove andare".