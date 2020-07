Esplosione in casa, donna ferita gravemente

Tragedia sfiorata a Lauro, in provincia di Avellino, dove una forte esplosione ha messo in allarme tutto il paese. L'episodio riguarda un'abitazione in frazione Migliano. A causare la deflagrazione sarebbe stata una fuga di gas. Nella violenta esplosione sono rimasti feriti i due proprietari. Un uomo di 81 anni è stato medicato sul posto, mentre una donna di 70 anni ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata al centro grandi ustionati di Bari. La villetta a due piani ha subito gravi danni ed è stata dichiarata inagibile.

La villetta in frazione Migliano, nella cui esplosione sono rimaste ferite due persone, "non è servita dalla rete di gas metano di Italgas, che si ferma a circa un centinaio di metri" dall'abitazione. A precisarlo un portavoce dell'Azienda.