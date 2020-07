"Matei ha espiato la pena, resta l'amarezza"

(FOTOGRAMMA)

di Sara Di Sciullo

"Le sentenze si rispettano, come si rispetta l'ordinamento penitenziario. La pena è stata espiata". Lo afferma all'AdnKronos Alberto Feliziani, uno degli avvocati che ha assistito la famiglia di Vanessa Russo, la ragazza romana morta dopo essere stata colpita a un occhio con la punta dell'ombrello il 26 aprile 2007, dopo la notizia che Doina Matei, condannata a 16 anni per il delitto, è tornata libera e ha finito di espiare la pena in anticipo di quattro anni grazie alla buona condotta.

"Mi inchino alla giustizia, la pena è stata espiata - conclude l'avvocato, spiegando che da diverso tempo non è in contatto con la famiglia della vittima - Resta l'amarezza".