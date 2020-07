Roma, colpo in una gioielleria: irruzione con frullino e mazze

Con un frullino a motore hanno tagliato la serranda di una gioielleria e poi con delle mazze hanno infranto i vetri. Una volta entrati, a volto coperto, i ladri hanno portato via monili e oggetti di valore. Il colpo è stato messo a segno la notte scorsa intorno alle 3 all'interno di un negozio del centro commerciale Torresina, in via Andrea Barbato, a Roma. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia Trionfale mentre i rilievi sono stati svolti dagli investigatori della Settima sezione del Nucleo Investigativo di Via In Selci. Sono al vaglio le immagini acquisite dalle telecamere.