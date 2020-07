"Atac è salva, in arrivo 227 nuovi bus"

(Fotogramma)

"Atac è salva, arrivano 227 nuovi bus!". A dare la notizia è la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Atac non è fallita: il Tribunale di Roma ha approvato il concordato preventivo in continuità. Ma cosa vuol dire concretamente? Significa che a breve avremo per le strade più bus per Roma, per la precisione 227 nuovi mezzi, oltre 11mila dipendenti avranno ancora un posto di lavoro, significa che una delle aziende di trasporto più grande d'Europa rimane pubblica".

"Non ci saranno linee di serie A in centro e di serie B in periferia in mano ai privati. Non lo abbiamo permesso. Questo il percorso tracciato per il risanamento di Atac. Un taglio netto con chi ha accumulato 1,3 miliardi di euro di debiti e con chi si è reso responsabile dello scandalo Parentopoli, distribuendo poltrone agli ‘amici degli amici". "Il via libera al concordato vuol dire questo e molto altro: è un passo importante verso il risanamento dei trasporti pubblici della nostra città. #AtacRinasce #AtacRestaPubblica #ConcordatoApprovato".