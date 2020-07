Addio Ponte Morandi, le immagini dal drone

Un'implosione per cancellare quel che resta di Ponte Morandi. Poco prima delle 9:40 a Genova, e dopo una mattinata iniziata con le evacuazioni dei residenti dall'area interessata dalle operazioni, vengono così cancellate per sempre le pile 10 e 11 del viadotto. A farle saltare, circa 1 tonnellata di esplosivo tra plastico e tritolo. Solo sei secondi per l'esplosione e l'abbattimento di 20mila metri cubi di materiale. Nelle immagini dal drone del Rina fornite dalla struttura commissariale di Genova, ecco l'implosione e l'addio al Ponte dall'alto.