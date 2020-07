Afa record, bollino rosso in 16 città

(FOTOGRAMMA)

Afa da record in Italia. Le città con caldo da bollino rosso, il livello 3 che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute anche di persone sane e attive - e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche - diventano addirittura 16 contro le 7 di giovedì, come ha riportato il bollettino del ministero della Salute.

L'ondata di calore tocca Bari, Bolzano, Brescia, Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Tanto più prolungata è l’ondata di calore - fa notare il ministero - tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute; ma la situazione - secondo il bollettino - dovrebbe cambiare di molto sabato con sole 4 città da 'allarme rosso', tutte nel Lazio (Frosinone, Latina, Roma, Viterbo).