Cerroni: "Raggi? Mi avesse ascoltato Roma non sarebbe discarica"

(Fotogramma)

di Cristiana Deledda

''Se avessero preso in considerazione le mie proposte, inviate a tutti, sindaca in testa, non saremmo al punto in cui siamo. Ho letto sui giornali di oggi della cabina di regia del Ministro Costa per trovare la soluzione. Allora convochino un tavolo tecnico con chi ha competenza ed esperienza in materia e ascoltino le proposte e le soluzioni concrete. Come ho già scritto più volte sono a disposizione, per Roma''. Così all'Adnkronos Manlio Cerroni, il 're della monnezza', nonché proprietario dei due impianti di Malagrotta, la cui attuale manutenzione straordinaria, con una riduzione di 500 tonnellate al giorno di indifferenziata trattata, sta contribuendo non poco all'emergenza rifiuti a Roma.

''Roma non è sotto attacco'', dice ancora Cerroni riferendosi a Raggi che anche questa mattina, via social, ha ribadito la linea dell'Amministrazione Cinque Stelle che parla di ''guerra dei rifiuti''. ''Se Costa vuole convochi me per indicargli, come dice Dante, la retta via''.

All'indomani del duro attacco del 'Messaggero' alla sindaca, Cerroni ha scritto una nuova lettera a Raggi, in cui chiede ''di spiegare, soprattutto ai romani, perché ha fatto cadere la mia proposta del 15 gennaio per risolvere in tempi brevi la drammatica situazione dei rifiuti di Roma''.

Dopo aver rivendicato la sua ''esperienza unica al mondo'' e la ''competenza costruita dagli anni 60 in decenni di attività imprenditoriale e l’impegno a Roma che solo io ho'', Cerroni conclude: ''Roma purtroppo continua anche oggi a essere una discarica a cielo aperto, come dimostra impietosamente anche la stampa odierna che parla di emergenza, di strade come discariche, di fetore criminali, di capitale infetta''.