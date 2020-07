68enne muore soffocato da un boccone

(Fotogramma)

E' morto soffocato da un boccone di carne che stava mangiando durante una cena organizzata per il compleanno della moglie. Ha perso la vita così Michelino Ciarmoli di 68 anni, ex ferroviere in pensione, nato a Montefalcone di Val Fortore, in provincia di Benevento, ma che viveva da anni ad Alessandria. A riportare la notizia è il quotidiano La Stampa, edizione di Alessandria. Mentre mangiava la sua bistecca, un boccone gli si è incastrato nella trachea, impedendogli di respirare.

Secondo quanto riportato dal giornale ha chiesto aiuto a gesti. L’allarme al 118 è stato immediato e in attesa dell’ambulanza pare si sia tentato di soccorrerlo praticandogli la manovra di Heimlich ma senza successo.