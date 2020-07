Lascia finestrino auto aperto, multato

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Istigazione al furto". Per questo motivo un turista è stato multato ad Alghero. L'uomo, che dovrà pagare una sanzione di 42 euro, come si legge su sardiniapost.it, aveva lasciato aperto il finestrino della sua vettura. L’accusa è di non aver osservato tutte le precauzioni necessarie a evitare che qualcuno cadesse nella tentazione di rubare quel che c’era all’interno dell’abitacolo, se non addirittura di portarsi via la macchina.

L’articolo 158 del Codice della strada dice che “durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti e impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso”.