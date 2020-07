Mille euro per arrivare in Italia, fermati 2 presunti scafisti

(Ufficio stampa)

Mille euro per raggiungere l'Italia. E un viaggio della speranza a bordo di una carretta del mare durato 48 ore prima che una motovedetta della Guardia costiera li soccorresse. A raccontare ai poliziotti della Squadra mobile di Ragusa, agli uomini della sezione Operativa navale della Guardia di finanza e ai carabinieri della Compagnia di Modica e Pozzallo i particolari della traversata sono stati i 42 migranti approdati ieri sera a Pozzallo, nel Ragusano. Agli investigatori hanno indicato anche i due presunti scafisti che avrebbero guidato l'imbarcazione, partita dalle coste libiche con il suo 'carico' di essere umani. Così per due tunisini maggiorenni è scattato il fermo.

A segnalare l'imbarcazione, con a bordo 56 migranti provenienti dalla Costa d’Avorio e altre regioni del centro Africa, è stato un motopesca tunisino. La carretta del mare è stata avvistata in acque Sar italiane dalla Guardia costiera, 14 persone bisognose di cure sono state condotte a Lampedusa, mentre altre 42 trasbordate su una motovedetta della Guardia di finanza e condotte all'hotspot di Pozzallo per essere visitate e identificate. Le indagini hanno portato al fermo dei due tunisini. Dai racconti dei loro compagni di viaggio è emerso che per raggiungere l'Italia ogni migranti avrebbe pagato mille euro. "Gli scafisti hanno dato ai passeggeri pochissimo cibo prima della partenza e poi un po’ d’acqua durante la traversata durata quasi 48 ore circa", spiegano gli investigatori. La permanenza nella connection house libica è durata molti mesi. I migranti hanno raccontato di aver navigato a bordo di un gommone e poi di essere stati trasferiti su un barchino in legno. I due fermati sono stati condotti in carcere a disposizioni dell'autorità giudiziaria. Le indagini hanno consentito di accertare che nessuno dei migranti sbarcati a Pozzallo fosse mai stato identificato in Italia. Dall'inizio dell'anno sono 104 i migranti sbarcati nella cittadina del Ragusano, in occasione di due approdi e 4 i fermati, tra cui un minore.