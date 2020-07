Al volante auto si schianta contro muro a Velletri vicino Roma, 19enne ferito

Ha perso il controllo della sua auto, una Opel, e si è schiantato contro il muro di cinta di una villa. E' accaduto in via Appia Sud a Velletri (Roma) nella notte tra sabato e domenica. L'automobilista, un 19enne italiano, è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Velletri, dove si trova ricoverato ma non è in pericolo di vita. Il 19enne è stato sottoposto ai test dell'alcol e della droga. Sul caso indagano i carabinieri.