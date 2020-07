Anguillara Sabazia spegne mille candeline. Sindaco: 'Onorata'

Anguillara

Anguillara Sabazia compie mille anni. E per celebrarli, il borgo sulle rive del lago di Bracciano, meta di grandi committenze storico artistiche archeologiche, ha organizzato un anno di eventi. "I festeggiamenti iniziano oggi e dureranno fino al 2 luglio del 2020 - dice all'Adnkronos il sindaco Sabrina Anselmo - Una celebrazione lunga un anno per festeggiare la città ma anche per far riscoprire a turisti ma anche ai residenti questo territorio ricco di storia e di bellezza".

"C'è una comunità che deve riavvicinarsi alla propria città: ci auguriamo che questo percorso di festeggiamenti di un anno possa servire anche a questo, a restituire ai residenti l'amore per questa terra meravigliosa - ha aggiunto Anselmo - Quanto a me, mi sento veramente molto onorata di essere il sindaco di Anguillara Sabazia in questa occasione".

Per stasera è previsto un convegno internazionale con la partecipazione di studiosi, esperti e autorità che hanno trattato e approfondiscono la bellezza e l’unicità di Anguillara Sabazia, una degustazione con lo chef Andy Luotto a base di prodotti tipici a cura dell’associazione Terra Tricolore, e uno spettacolo teatrale dal titolo “Angela, filo invisibile” a cura dell’Associazione L’Esclusiva in ricordo di Angela Zucconi, una protagonista del Novecento che proprio ad Anguillara troverà la sua vera casa.

La città di Anguillara Sabazia ha origini remote, testimoniate da beni archeologici di grande valore come, ad esempio, il villaggio neolitico di sponda più antico dell’Europa Occidentale (5750 e il 5260 a.C.) ma anche i luoghi etruschi e soprattutto romani come la villa dell’Acqua Claudia, le Mura di S. Stefano e la villa della nobildonna romana Rutilia Polla, che, chiamata “Angularia” per via della forma ad angolo, diede il nome alla città: “Angularia”, poi Anguillara.