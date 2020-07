Bimba di 6 anni annega nel Reno

(Fotogramma)

Verso le 13, in località Molino del Pallone, una bimba di quasi 7 anni, di origine nigeriana ma nata in Italia, ha perso i sensi mentre giocava nel fiume Reno, per cause ancora da accertare. La bimba era in gita con un campo scuola di Pistoia ed è stata immediatamente soccorsa dagli accompagnatori e poi dai sanitari del 118. Tuttavia è deceduta durante il trasporto in ospedale. La profondità delle acque in quel punto va dai 30 ai 50 cm. Sono in corso accertamenti e rilievi da parte dei carabinieri della Compagnia di Vergato (Bologna) per ricostruire con maggiore precisione i fatti.