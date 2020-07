15enne denunciò stupro: "Tutto inventato"

(Fotogramma)

Si era inventata tutto la quindicenne che a maggio scorso aveva denunciato di essere stata violentata. "Nel corso degli accertamenti la ragazza - fa sapere in una nota la Procura che ha concluso le indagini preliminari - ha spontaneamente dichiarato al pubblico ministero e alla psicologa consulente che si è tratta di una dichiarazione non veritiera fatta per attirare l'attenzione del proprio ragazzo senza però valutare la dimensione che la vicenda avrebbe potuto assumere".

"Le dichiarazioni della ragazza minorenne sono riscontrate dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, in particolari dall'esito degli accertamenti tecnici - si spiega ancora - della polizia scientifica".