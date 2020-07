Roma, bus a fuoco: autista mette in salvo passeggeri

In fiamme un autobus dell'Atac a Roma. E' accaduto alle 20.30 circa in Via Palmiro Togliatti, 1400. L'autista alla vista dell'incendio del mezzo ha provveduto all'immediata evacuazione dei passeggeri. Sul posto è poi intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco e un'autobotte. Le fiamme sono state spente. Non ci sono feriti o intossicati.

"Intorno alle 20, per ragioni ancora da accertare, un bus in servizio sulla linea 058 è stato interessato da un principio di incendio mentre percorreva via Togliatti. L'autista ha subito fatto scendere i passeggeri e ha tentato di spegnere l'incendio, mentre venivano allertati i vigili del fuoco. Purtroppo non è stato possibile fermare le fiamme che hanno avvolto l'intera vettura" ma "non c'è stata alcuna conseguenza per le persone". E' quanto sottolinea l'Atac in una nota precisando che il bus andato a fuoco "era in servizio dal 2005".