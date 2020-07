Rifiuti, ordinanza della Regione per ripulire Roma

''Nelle prossime ore la Regione Lazio, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, emanerà un’ordinanza, in base all’articolo 191 del decreto legislativo 152 del 2006, con cui verrà disposto, per motivi di urgente necessità di tutela dell’ambiente, che tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti del Lazio garantiscano la massima operatività per accogliere i rifiuti prodotti dalla città di Roma''. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

''Al tempo stesso questa ordinanza indicherà un preciso cronoprogramma di azioni da realizzare da parte della società Ama con l’obiettivo di raccogliere in breve tempo tutti i rifiuti attualmente giacenti sulle strade della Capitale, ripulendo e ripristinando le condizioni di igiene e di decoro urbano. In particolare, l’azienda municipalizzata dovrà anche assicurare la funzionalità di idonee infrastrutture logistiche, come stazioni di trasferenza e aree di trasbordo; la disponibilità di ulteriori impianti di trattamento mobili; ristabilire il regolare e tempestivo pagamento dei fornitori aziendali''.

Attraverso l'ordinanza si punta a risolvere la situazione nell'arco di una settimana - dieci giorni. Il tema è stato al centro dell'incontro di oggi tra il ministro dell'Ambiente Sergio Costa e l'assessore regionale Massimiliano Valeriani. ''A Roma non è un'emergenza ma una criticità ambientale ma non bisogna farla arrivare a un'emergenza - ha detto Costa intervenendo in diretta a 'Radio Radio' sulla situazione dei rifiuti a Roma - E' questo il tema che ho affrontato ieri con la sindaca Raggi e oggi con l'assessore regionale Valeriani, dopo essermi confrontato telefonicamente con Zingaretti. Mi sono permesso di suggerire una road map, sono il ministro dell'Ambiente ma per legge non ho competenza sulla materia, ma non posso rimanere inerte su una questione così significativa come è quella della capitale d'Italia''.

''Una road map - ha sottolineato - che non può essere sempre l'inseguimento delle criticità ambientali, ma che abbia una proposta per l'immediato, per il medio e lungo termine. Ho chiesto la cortesia a Zingaretti di emettere un'ordinanza, per cui tutti gli impianti del Lazio aumentano la capacità di prendere i rifiuti di Roma al massimo delle loro possibilità''. ''Ho chiesto a Raggi la cortesia di spendersi per progetti speciali Ama, giustamente remunerati, per farli lavorare di domenica e per andare oltre il lavoro ordinario - ha detto Costa - E' chiaro che se c'è criticità tutti devono dare una mano. In questo modo Ama accelera la raccolta dei rifiuti e significa che tutti i soggetti fanno qualcosa''.

''Grazie al ministro Sergio Costa per l’intervento - ha scritto in un tweet la sindaca di Roma - Finalmente Ama ha disponibilità siti dove portare rifiuti Roma. Ma aspettiamo ancora di leggere contenuti dell’ordinanza della Regione Lazio''.