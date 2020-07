44 sfumature di caldo

(FOTOGRAMMA)

Quarantaquattro gradi. Nonostante, in questi giorni, al Nord e marginalmente su parte del Centro si stia registrando una moderata tregua dal caldo - per effetto di un cedimento della struttura dell'alta pressione africana (con temperature che hanno perso parecchi gradi rispetto ai bollenti giorni di fine giugno) - da venerdì tutto cambia nuovamente, con punte che supereranno anche i 40°C in alcune zone d'Italia.

"All'orizzonte si intravede l'ennesima rimonta dell'alta pressione sub tropicale pronta e proporci una nuova vampata africana" fanno sapere gli esperti de 'ILMeteo.it', avvisando che, a partire dalla giornata di venerdì, l'anticiclone "muoverà il suo centro motore verso Nord-est avvicinandosi ulteriormente al nostro Paese. Inizialmente saranno le Regioni settentrionali ad essere interessate da un nuovo e deciso aumento termico. Tra venerdì e sabato, infatti, i termometri torneranno a salire bruscamente toccando picchi intorno ai 36-37°C su molte zone del Piemonte, della Lombardia, dell’Emilia e del Veneto. Fra le città più calde ci saranno Vercelli, Asti, Alessandria, Milano e poi Verona, Padova, Ferrara e Bologna".



SABATO - Per il weekend "la nuova ondata africana comincerà a colpire principalmente il Sud e solo marginalmente il Centro, dove Roma e Firenze registreranno 34-35°C. Ma la fase più intensa si registrerà fra domenica e martedì quando al Sud e sulle Isole Maggiori il contesto climatico si trasformerà in rovente con punte prossime ai 37-38 gradi in Sardegna, fino a 40°C sulla Puglia e addirittura intorno ai 43-44°C nelle zone interne della Sicilia".

Al Nord e su parte del Centro, invece, "il quadro termico comincerà nuovamente a ridimensionarsi fra domenica e lunedì - ricordano gli esperti - quando le temperature accuseranno una rinnovata e graduale diminuzione, mentre continuerà a fare caldissimo al Sud e sulla Sicilia". Infine, secondo quanto comunica la redazione de 'ILMeteo.it', "da martedì 9 e nei giorni successivi l’Italia entrerà in una nuova fase, piuttosto perturbata e fresca. Le temperature a cominciare dal Nord inizieranno a perdere gradi su gradi fino a raggiungere valori sotto la media del periodo".

BOLLINO ROSSO - A seguito della morsa dell'afa, inoltre, secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, sono segnalate per mercoledì Firenze, Perugia e Rieti come città con bollino rosso (livello di allerta 3 - il più alto). Mentre - per la stessa giornata - il bollino arancione (livello di allerta 2) va a Latina, Frosinone e Campobasso.

Giovedì è invece bollino rosso (che "indica condizioni di emergenza - ondata di calore - con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche") per Campobasso, Frosinone e, ancora, Perugia.