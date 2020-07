Turista travolta da torrente in Val di Fassa

Immagine d'archivio (Fotogramma)

E’ stato recuperato il corpo della donna dispersa in Valle di Fassa, in Trentino, dopo essere stata travolta dalle acque del rio San Nicolò, esondato a causa di una bomba d'acqua e grandine. Secondo le prime informazioni, la donna era assieme al marito, stavano passeggiando in località alle Cascate, nella zona di Malga Crocifisso, quando si è verificata la tragedia. Facevano parte di un gruppo di nove persone in vacanza in Val di Fassa. A causa del maltempo altre persone, circa una ventina, risulterebbero isolate. Sul posto l'elicottero, i vigili del fuoco volontari del posto e i sommozzatori, che hanno recuperato il corpo della donna dopo un'ora di ricerca.