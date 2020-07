Carmen e il suo viaggio di nozze: "Qui per un po’ di relax"

(Foto Afp)

Carmen ha scelto Stromboliper quattro giorni di relax. Sull’isola è arrivata con il marito per una breve fuga romantica. "E il viaggio di nozze che non siamo riusciti a fare lo scorso anno - racconta all’Adnkronos -. Ci siamo detti stacchiamo dalla routine e facciamo qualcosa". Loro a Stromboli dovevano arrivare proprio ieri, nel giorno in cui il vulcano, ‘Iddu’ come lo chiamano gli isolani, ha eruttato seminando il panico tra residenti e turisti. Poi un impegno di lavoro ha trattenuto il marito. "Fatalità" allarga le braccia lui.

"Abbiamo chiamato la protezione civile e ci siamo informati con la Compagnia di navigazione. Ci hanno detto che i collegamenti erano regolari. Tutti ci hanno rassicurato e quindi abbiamo deciso di partire". Carmen è al sesto mese di gravidanza e lei le Eolie le vede ogni giorno. Dalla costa della sua Milazzo. "Ci hanno detto che siamo dei pazzi - sorride il marito -, ma chi vive su un vulcano è abituato a queste eruzioni". Buone vacanze. "Speriamo di non dover ripartire" dice Carmen accarezzandosi la pancia.