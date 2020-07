Immagine di repertorio (Fotogramma)

Corrieri di colore? No grazie. Azienda nella bufera a Brescia per una mail mandata lo scorso 21 giugno dalla Chino Color (Srl di Lumezzane) ad altre imprese e clienti in cui si chiede di non mandare più operatori che abbiano il colore della pelle diverso da quello bianco latte.

''Chiediamo tassativamente pena interruzione di rapporto di fornitura con la vs Società - si sottolinea nella lettera - che non vengano più effettuate consegne utilizzando trasportatori di colore e/o pakistani, indiani o simili''. La mail, secondo quanto riporta il Giornale di Brescia che l'ha pubblicata, pare sia stata inviata a tutti: fornitori e clienti.