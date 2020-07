Putin atterra a Fiumicino

L'aereo con a bordo il presidente russo Vladimir Putin è atterrato all'aeroporto di Fiumicino con circa 30 minuti di ritardo rispetto al programma. Il primo appuntamento per lui è l'udienza in Vaticano da Papa Francesco. Putin, sceso dall'Ilyushin 96-300Pu, ha salutato la delegazione italiana che lo ha aspettato al suo arrivo a Fiumicino ed è salito sulla limousine Aurus Senat che lo porterà in Vaticano. Alle 15 è in programma la colazione al Quirinale offerta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi, alle 16.15, l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte.

Alle 18.30, Conte e Putin si sposteranno quindi alla Farnesina per la conclusione del foro di dialogo italo-russo, mentre alle 19.30 è prevista la cena a Villa Madama con il premier, i due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e il ministro degli Esteri Enzo Moavero, oltre ad una delegazione di imprenditori e rappresentanti del mondo accademico e culturale presenti al foro. L'ultimo appuntamento, ma 'privato', per Putin è l'incontro con l'amico Silvio Berlusconi prima di rientrare nella notte a Mosca.