Raggi contro Zingaretti

(Foto AdnKronos)

"Sono le 15.30 del 4 Luglio e siamo ancora in attesa che la Regione Lazio firmi un'ordinanza, ossia quel documento che consente ad Ama di trovare degli impianti dove portare i rifiuti". Lo afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi in un post su Fb sulla questione rifiuti.

"In altri termini i camion di Ama girano per la città - continua la sindaca - raccolgono i rifiuti che riescono a portare da qualche parte e il grosso rimane in terra perché materialmente non sappiamo dove portare i rifiuti".

Poi attacca il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: "Questa situazione è così dall'inizio di giugno quando si è rotto un impianto ed è andato in manutenzione un altro, la Regione poteva intervenire un mese fa, ha invece dovuto attendere il sollecito del ministro Costa e oggi ancora non emette questa ordinanza. Siamo in attesa. È evidente che i rifiuti in terra non sono una priorità per la Regione Lazio".