Roma, si stacca ramo: 7 feriti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un ramo si è staccato da un albero ed è caduto sulla banchina del Tevere investendo una intera famiglia e altre tre persone. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri nei pressi di Ponte Sisto, dal lato di piazza Trilussa, a Roma. Sono 7 le persone rimaste ferite in modo non grave: si tratta di moglie, marito e tre figli, più un'amica che era con loro. Mentre altre due persone, sedute a un tavolino accanto alla famiglia, si sono buttate a terra per paura di essere prese dal ramo.

Tra le persone trasportate in ospedale, anche due bambini di due anni e di tre mesi trasportati in codice giallo all'Ospedale Bambino Gesù. Il padre è stato quindi trasportato al Santo Spirito in codice verde mentre la madre, in codice giallo è stata portata al San Camillo. Le altre tre persone si sono fatte refertare, due in codice verde sono state portate al San Camillo ed una, sempre in codice verde al Fate Bene Fratelli. A quanto ricostruito il ramo sarebbe caduto da un'altezza di 12 metri. Sul posto la Polizia Locale del Gruppo Trevi e i Vigili del Fuoco.