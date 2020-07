Colosseo libero dai camion bar

Venditori ambulanti al Colosseo (Fotogramma)

Mai più camion bar al Colosseo, Fori Imperiali e area archeologica centrale. E' quanto annuncia la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook, spiegando che "la nostra Amministrazione ha reso DEFINITIVO il divieto per queste strutture di sostare nelle aree che rappresentano Roma nel mondo. Ringrazio l’assessore Carlo Cafarotti per aver impresso un’accelerazione al raggiungimento di questo risultato e il Municipio I per aver collaborato alla definizione della situazione".

"Con determina del Dipartimento Sviluppo economico, e in attuazione degli esiti del Tavolo tecnico del decoro, le rilocalizzazioni di questi posteggi non sono più in discussione. - aggiunge Raggi - Il decoro e la tutela dell’immagine della città, soprattutto nei suoi luoghi simbolo, hanno la priorità. Li difenderemo sempre contro gli interessi di pochi, a vantaggio dei diritti di tutti i cittadini e turisti".