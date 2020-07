Domatore aggredito e ucciso da 4 tigri

(IPA/Fotogramma)

Era un domatore molto esperto, ma non è bastato. Inizialmente è stato aggredito e azzannato da una sola tigre, in un secondo momento se ne sono aggiunte altre tre. Così è morto Ettore Weber, addestratore e domatore di 61 anni del circo Marina Monti, a Triggiano, in provincia di Bari. Troppo gravi le ferite riportate. Per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta durante un addestramento e non durante uno spettacolo. Il circo era stato montato a metà giugno ed erano previsti spettacoli fino al 14 luglio.

I carabinieri del Comando provinciale di Bari hanno eseguito il sequestro delle 8 tigri presenti nel circo di stanza a Triggiano, nei pressi di un centro commerciale. Gli animali sono stati collocati nello zoo safari di Fasano, in provincia di Brindisi. Non risultano ancora individuate responsabilità di terzi.