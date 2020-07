Omicidio in un bar a Molfetta

(Fotogramma)

Un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso questo pomeriggio a Molfetta, in provincia di Bari, dopo essere stato raggiunto al torace da un colpo di pistola, esploso al suo indirizzo all'interno del bar Meeting. L’uomo, ferito in modo grave, è stato trasportato nell’ospedale cittadino dove è deceduto. Poco dopo, si è presentato nella caserma della Compagnia dei carabinieri di Molfetta il titolare dell'esercizio commerciale, che si è assunto la responsabilità di quanto accaduto. Accertamenti sono in corso per comprendere i motivi del gesto.