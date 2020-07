Roma, centinaia di denti umani intorno ai cassonetti

In piena emergenza rifiuti, scoppia il caso dei denti abbandonati nei cassonetti. Sarebbero umani i canini e gli incisivi fotografati stamani da un cittadino in viale Adriatico, intorno ai cassonetti all’altezza del civico 2 b, a Montesacro. “Li ho fotografati in mattinata, verso le 12 - racconta all’Adnkronos Mario Racanella, un pensionato 73enne residente in zona - ho subito chiamato il numero unico di emergenza. Alle 14 è arrivata la polizia, mi ha identificato e ha trovato intorno ai cassonetti anche un contenitore in plastica con altri denti all’interno”. Con tutta probabilità si tratta di un caso di rifiuti speciali smaltiti indebitamente da qualche studio dentistico della zona.