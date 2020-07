Marianna, l'Angelo del Carnevale morta a 24 anni

(Foto Fotogramma/Ipa)

E' morta domenica all’ospedale di Treviso, dopo essere entrata in coma a causa di un'improvvisa emorragia cerebrale, Marianna Serena, Angelo del Carnevale di Venezia 2015. Come si legge su ilgazzettino.it da pochi giorni aveva festeggiato il suo 24esimo compleanno, mentre lo scorso dicembre si era laureata in Moda e Design all’Università Iuav.

Quando domenica mattina è stata colpita da un’emorragia cerebrale con arresto cardiaco si trovava insieme al fidanzato a Vicenza.