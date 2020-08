Gru cade in mare, un disperso

Immagine di repertorio (Fotogramma)

La pioggia e i venti forti che in queste ore hanno devastato l'Italia si sono abbattuti anche in Puglia. A Taranto, verso le 19.30, si è verificata la caduta di una gru operante sul quarto sporgente dello stabilimento ArcelorMittal Italia di Taranto. Lo rende noto l'azienda. La gru è precipitata in mare: sono stati immediatamente attivati i soccorsi e una persona risulta dispersa.

Anche i sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti per cercare l'operaio disperso. L'uomo ha 40 anni ed è originario di Fragagnano, una cittadina della provincia. Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Capitaneria di Porto e dallo Spesal, sono state temporaneamente sospese per via delle condizioni meteorologiche, dell'oscurità e della difficoltà operativa.

Non è la prima volta che si verifica un incidente simile. Anche il 28 novembre del 2012 una tromba d'aria colpì Taranto e Statte e l'area dello stabilimento siderurgico provocando molti danni, diversi feriti e un morto, un operaio di 29 anni, Francesco Zaccaria, che stava manovrando una gru al quinto sporgente del porto industriale nell'area demaniale concessa all'Ilva. Il corpo di Zaccaria venne trovato dopo due giorni nella cabina della gru.