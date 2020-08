Carola contro Salvini, ecco la denuncia

(Fotogramma /Ipa)

"Una fotografia pubblicata da Matteo Salvini lo ritrae insieme a un gruppo di donne che svolgono le funzioni di agenti di polizia in divisa; sotto la stessa compare la mia fotografia con la scritta "una criminale". Un'immagine che assume la connotazione di una segnalazione pubblica e rimanda ai manifesti dei ricercati (Wanted) e mi indica come bersaglio di condotte minacciose, ingiuriose e diffamatorie, quando non violente. Si tratta di un’istigazione pubblica a delinquere". E' quanto si legge nella denuncia per diffamazione e istigazione a delinquere presentata dalla comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

E ancora: "Da settimane Matteo Salvini conduce una campagna diffamatoria nei confronti della Ong per cui lavoro, Sea Watch Onlus, avendo affermato in molteplici occasioni pubbliche che si tratterebbe di "un'organizzazione illegale e fuorilegge" che fa "sbarco di immigrati illegali da una nave illegale", "nave pirata", "nave fuorilegge" e che i suoi appartenenti sarebbero "complici di scafisti e trafficanti!", "delinquenti, di questi sequestratori di esseri umani".

"Tali affermazioni (…) - continua la denuncia - sono di per sé lesive in modo gravissimo anche della mia reputazione e mettono a rischio la mia persona e la mia incolumità, vuoi in quanto dipendente e appartenente alla Sea Watch Onlus, vuoi per il mio ruolo di Comandante della nave definita "pirata", illegale", "fuorilegge", protagonista di traffici delinquenziali". Nella denuncia, Rackete punta il dito poi contro le numerose affermazioni che Matteo Salvini ha pubblicamente indirizzato direttamente alla mia persona definendomi: ‘sbrufoncella’, ‘fuorilegge’, ‘delinquente’, autrice di un atto ‘criminale’, responsabile di un tentato omicidio in quanto avrei "provato a ammazzare cinque militari italiani", "complice dei trafficanti di esseri umani" etc".