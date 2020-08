Esplode serbatoio Gpl, morto operaio

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un morto e un ferito. Questo il bilancio del'esplosione di un serbatoio gpl mentre un dipendente della Butangas stava facendo un trasferimento di gas in un'abitazione di Gravedona ed Uniti in provincia di Como. Le cause dell'esplosione sono ancora da accertare. La vittima è Mauro Pigazzini: il suo corpo è stato completamente dilaniato. Ferito il proprietario dell'abitazione, Gino Mantova, trasportato in gravi condizioni con l'elisoccorso al Niguarda di Milano.

