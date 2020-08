Incendio a Magliana, nube nera sulla strada

Una densa nube nera che sembra 'inghiottire' le macchine in transito sulla strada. Questo lo scenario che si presenta a Roma, in zona Magliana, dopo il grosso incendio divampato in via del Cappellaccio 132, che ha interessato quattro capannoni industriali. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco al momento non risultano feriti. Al lavoro oltre 15 pattuglie della polizia locale di sei Gruppi: oltre Eur e Marconi, anche i gruppi Tintoretto, Monteverde e Gpit e Mare.