Operaio disperso ex Ilva, aperta inchiesta

(IPA/ FOTOGRAMMA)

Un fascicolo di inchiesta sull'incidente avvenuto al quarto sporgente del porto mercantile di Taranto in concessione alla società Arcelor Mittal, che gestisce lo stabilimento siderurgico ex Ilva, è stato aperto dal sostituto procuratore della Repubblica del tribunale jonico Enrico Bruschi. Bisognerà accertare se sia stato fatto tutto il necessario per garantire la sicurezza dell'operaio 40enne, originario di Fragagnano, che risulta disperso in mare a causa della caduta della gru sulla quale stava lavorando mentre sulla città si abbatteva un fortissimo temporale e una violenta tromba d'aria.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro dell’intera area e la Capitaneria di Porto ha emesso un’ordinanza di interdizione alla navigazione, in considerazione delle condizioni di pericolo in atto, nello specchio acqueo per un raggio di 250 metri dalla sommità del molo dove è avvenuto l’incidente. Sul posto anche il procuratore capo Carlo Maria Capristo.



Nel frattempo è stata individuata in mare questo pomeriggio la cabina della gru, precipitata ieri durante la bufera di vento e pioggia che ha investito Taranto, all'interno della quale dovrebbe trovarsi il corpo di Cosimo Mimmo Massaro. Questa sera o quasi certamente domani mattina i sommozzatori dei vigili del fuoco proveranno ad immergersi e ad avvicinarsi alla cabina per tentare di esplorarla alla ricerca del disperso. A impedirlo oggi è stata ancora la situazione di precarietà nella quale si trova l'altra gru adiacente caduta sempre nell'area del quarto sporgente del porto mercantile in concessione ad Arcelor Mittal Italia che gestisce l'impianto siderurgico ex Ilva. Le operazioni, molto delicate, vengono coordinate dalla Capitaneria di Porto di Taranto. Allo stato attuale le attività in immersione sono sospese, continuano quelle sulla superficie marina.

SCIOPERO - Uno sciopero è stato dichiarato dalle segreterie e dalle Rsu e Rls (rappresentanza lavoratori sicurezza) dei sindacati dei metalmeccanici di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Ugl di Taranto.

ADN1315 7 CRO 0 DNA CRO RPU MALTEMPO: OPERAIO DISPERSO A TARANTO, TROVATA CABINA GRU, DOMANI I SUB = Taranto, 11 lug. (AdnKronos) - (Pas/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 11-LUG-19 17:27