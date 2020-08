Salone auto trasloca in Lombardia

(Fotogramma)

La 6ª edizione del Salone dell’Auto all’aperto Parco Valentino si svolgerà non più a Torino ma in Lombardia dal 17 al 21 giugno 2020. Ad annunciarlo una nota in cui il presidente della kermesse, Andrea Levy spiega: "Seguendo la nostra vocazione innovativa, abbiamo scelto per il 2020 di organizzare la 6ª edizione in Lombardia in collaborazione con Aci. Sarà un grande evento internazionale, all'aperto e con una spettacolare inaugurazione dinamica a Milano il 10 giugno 2020". "Ringraziamo la Città di Torino per aver collaborato in questi 5 anni alla creazione di un evento di grande successo, capace di accendere sulla città i riflettori internazionali", conclude Levy. I dettagli della kermesse saranno illustrati a settembre.

"Sono furiosa per la decisione del comitato organizzatore del Salone dell'Auto di lasciare Torino dopo cinque edizioni di successo", commenta la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che aggiunge: "Una scelta che danneggia la nostra città, a cui hanno anche contribuito alcune prese di posizione autolesioniste di alcuni consiglieri del Consiglio comunale e dichiarazioni inqualificabili da parte del vicesindaco". "Senza sottrarmi alle mie responsabilità, mi riservo qualche giorno per le valutazioni politiche del caso", osserva ancora la prima cittadina del capoluogo piemontese.