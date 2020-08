"Sequestrare social Salvini"

(Fotogramma)

Carola contro i social di Salvini. Venerdì in Procura a Roma verrà depositata la denuncia per diffamazione e istigazione a delinquere contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini, presentata dalla comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete. Il legale della donna, l'avvocato Alessandro Gamberini, annuncia che chiederà il sequestro dei profili Facebook e Twitter del leader della Lega, Matteo Salvini, e di altri social "propaganti messaggi d'odio".

La risposta del vicepremier non si è fatta attendere ed è arrivata proprio tramite social. "La comunista tedesca - ha scritto su Twitter - quella che ha speronato la motovedetta della Guardia di Finanza, ha chiesto alla Procura di chiudere le mie pagine Facebook e Twitter. Non c’è limite al ridicolo. Quindi posso usare solo Instagram?". E più tardi: "Sono preoccupatissimo. Vodka, rubli e dollari per dimenticare", scrive ancora su Facebook.