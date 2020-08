"Il fatto non sussiste", assolta Silvana Saguto

(Foto Fotogramma)

"La mia amarezza per questi ultimi anni è enorme, l'assoluzione di oggi è solo il primo passo". Così all'Adnkronos Silvana Saguto, l'ex presidente delle Misure di prevenzione assolta oggi dall'accusa di abuso d'ufficio a Caltanissetta. "Già due tribunali mi hanno dato ragione - dice Saguto, che ha aspettato a casa la sentenza - Quello amministrativo regionale e ora il Tribunale penale di Caltanissetta".

Saguto è stata assolta perché il fatto non sussiste. L'accusa aveva chiesto la condanna ad un anno e quattro mesi di carcere. Secondo i pm la giudice, imputata in altri due processi sempre a Caltanissetta, di cui uno per corruzione, avrebbe nominato un coadiutore giudiziario nella gestione di Torre Artale a Trabia. Per i suoi legali, gli avvocati Giuseppe e Ninni Reina, si tratta "di un primo riconoscimento alla legittimità dell'operato della dottoressa Saguto".

"Noi avevamo portato le prove della mia innocenza - ha sottolineato - e di fronte a tutto questo l'accusa doveva avere l'ontesà intellettuale di chiedere l'assoluzione. Anche se ormai sono l'albero che è caduto e l'accusa doveva verificare se l'albero aveva radici...".

"Sono contenta - ha detto ancora - perché la giustizia allora esiste e i giudici continuano a guardarsi le carte come ho sempre fatto io. Ma oggi dico che aveva ragione Falcone quando sosteneva la separazione delle carriere. Allora non lo avevo capito, oggi sì". E poi aggiunge: "Fu il giudice Palamara a espellermi dal Csm senza neppure ascoltarmi... Fui estromessa dalla magistratura senza mai essere ascoltata. E, sempre Palamara, che era alla guida dell'Anm mi espulse, anche qui senza sentirmi. Ma mi fece un favore perché abbiamo visto tutti cosa è l'Anm con le sue correnti...". "Io non lo sapevo che di quella commissione faceva parte il dottore Palamara - dice - l'ho letto. Era un fatto noto cosa fosse l'Associazione nazionale magistrati".