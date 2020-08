Roma, ancora un bus in fiamme

Bus in fiamme a Roma, fortunatamente con nessuna conseguenza per i passeggeri. E' successo alle 14, quando si è sviluppato un incendio a bordo di una vettura della linea 671 mentre circolava lungo piazza Cantù. Le cause, spiega l'Atac, sono "ancora da accertare". L'autista ha fatto scendere i passeggeri e ha tentato di spegnere le fiamme, ma non è stato possibile estinguerle. "La vettura, immatricolata nel 2004, era in servizio da 15 anni", ha spiegato l'Atac.