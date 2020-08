(Foto da Facebook/Stefano Marinoni)

E' stato trovato morto Stefano Marinoni, il ragazzo di 22 anni di Baranzate, in provincia di Milano, di cui si erano perse le tracce lo scorso 4 luglio. Il suo corpo è stato trovato in un campo al confine tra Terazzano e Rho nei pressi di un tratto stradale. A 300 metri, nel parcheggio, l'auto. Il cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. Si attende ora l'autopsia per accertare le cause del decesso.