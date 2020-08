Incendi in Puglia e Sardegna

Un corpo carbonizzato è stato trovato dai vigili del fuoco dopo che è stato spento l'incendio boschivo che ha interessato una zona vicino alla Costa Brada nei pressi di Gallipoli, in provincia di Lecce. La persona potrebbe essere morta prima dell'inizio del rogo. Sul posto carabinieri e polizia.

Sono 15, secondo quanto riferisce l'Arif Puglia (Agenzia regionale opere irrigue e forestali) gli ettari di vegetazione distrutta nell'incendio che ha interessato nel primo pomeriggio il parco naturale di Punta Pizzo. Sul posto 4 squadre dell'Arif per un totale di 13 operatori, con loro anche Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e Volontari. E' stato necessario l’intervento di un Canadair che ha effettuato 29 lanci di acqua. Gli ospiti di un albergo, lambito dalle fiamme, sono stati fatti evacuare temporaneamente. Paura anche per i bagnanti che hanno visto le fiamme svilupparsi sulla scogliera.

SARDEGNA - Sono ben 41 gli incendi che si sono sviluppati oggi in Sardegna di cui 12 che hanno necessitato dell’intervento degli 11 elicotteri del Corpo forestale, l’elitanker Super Puma e 4 Canadair, due di Base ad Alghero e 2 arrivati da Napoli e Trapani. Il più pericoloso, ancora in atto, è quello di Tortolì dove sono in corso valutazioni da parte della Prefettura di Nuoro. Il vasto incendio si registra a Lido di Orri e Foxi Lioni.

Sul posto è stato rinforzato il contingente di uomini e mezzi, mentre i mezzi aerei (di cui due Canadair arrivati da Napoli e Trapani) hanno dovuto interrompere i voli col sopraggiungere del buio e proprio in quel momento, mentre sembrava sotto controllo, l'incendio ha ripreso vigore. Sono andate distrutte diverse case di campagna e villette vicino al mare anche a causa dell'esplosione delle bombole del gas.