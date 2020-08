Precipita dal terzo piano, gravissimo bimbo

(FOTOGRAMMA)

Un bambino di due anni è precipitato dal terzo piano della palazzina di casa sua a Castelleone, in provincia di Cremona, e si trova al momento ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lo riferisce la polizia di Crema. Il fatto è accaduto venerdì sera intorno alle 20:30.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine la famiglia del bimbo - di origine senegalese - sarebbe uscita a fare alcune spese intorno alle 20. Rientrata circa mezz’ora dopo, sarebbe stata avvertita dalle grida della famiglia residente al piano inferiore che il figlio di due anni era precipitato dal balcone. Non è ancora stato chiarito se il piccolo si trovasse da solo in casa o se l’incidente si sia verificato dopo il rientro della famiglia nell’appartamento. Il bambino è stato portato dai genitori all’ospedale di Crema in auto. Lì, vista la gravità delle sue condizioni, è stato trasportato in elisoccorso a Bergamo.